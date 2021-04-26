Дюпин - о Слуцком: Он делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому. Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации», - приводит слова голкипера «Матч-ТВ».

Напомним, что Слуцкий является наставником казанского клуба с 19 декабря 2019 года.

После 27 матчей в РПЛ «Рубин» занимает четвертую строчку, набрав 46 очков.