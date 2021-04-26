Источник: Нагельсманн хочет возглавить «Баварию» – он попросил «Лейпциг» разорвать с ним контракт

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может в ближайшее время подписать контракт с «Баварией».

Как сообщает RT, ссылаясь на Kicker, 33-летний специалист уже обратился к руководству «быков» с просьбой досрочно расторгнуть его соглашение с командой, рассчитанное до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что за расторжение контракта «Лейпциг» потребует у мюнхенского клуба около 25 миллионов евро.

Нагельсман возглавил «Лейпциг» в июле 2019 года. Под его руководством команда отыграла 90 матчей, одержала 53 победы, 21 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

После 31 тура «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 64 очка.