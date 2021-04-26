«Милан» установил крайний срок по продлению контракта с Доннаруммой

Руководство «Милана» продолжает вести переговоры с основным голкипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой по поводу нового контракта.

Согласно данным Tuttosport, если в ближайший месяц «россонери» не смогут договориться с 22-летним итальянцем о продлении соглашения, они оставят попытки сохранить игрока в составе на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что сложившейся ситуацией хочет воспользоваться «Ювентус», предложивший футболисту контракт, при котором он будет зарабатывать 9,5 миллионов евро в год.

Напомним, что Доннарумма выступает за «Милан» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 245 матчей, пропустил 262 гола и 83 раза отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2021-го.