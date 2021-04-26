Рональд Куман: Игроки «Барселоны» устают скорее ментально, чем физически

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что усталость игроков его команды связана с насыщенным графиком в нынешнем сезоне.

– Команда устает скорее ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что трансляции важны, но думаю, мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим много сил и боремся за титул, – цитирует Кумана RT, ссылаясь на Marca.

На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 71 очко в 32 матчах. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на два очка.

29 апреля сине-гранатовые на своем поле сыграют против «Гранады».