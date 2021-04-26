Михаил Вилков – о встрече с Хачатурянцом: Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись

Российский судья Михаил Вилков, недавно получивший пожизненное отстранение от работы в любых футбольных матчах, рассказал о своей встрече с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

– Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось. Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили. Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись, – цитирует Вилкова Sport24.

Напомним, что 41-летнего Вилкова отстранили от судейства после матча 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). Арбитр допустил как минимум две серьезные ошибки, показав вторую желтую карточку хавбеку ростовчан Армину Гиговичу, а затем назначив пенальти в пользу железнодорожников за фол на полузащитнике Гжегоже Крыховяке.