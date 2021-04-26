«Аякс» потребует у «Лидса» 15 миллионов евро за Тальяфико

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По данным The Daily Mail, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован «Лидс», намеренный укрепить свою оборону перед началом сезона-2021/22. Отмечается, что амстердамский клуб готов отпустить своего футболиста в другую команду в случае, если за него предложат не менее 15 миллионов евро.

Тальяфико выступает за «Аякс» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он отыграл 39 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023-го.