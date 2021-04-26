Каррера – о матче между «Спартаком» и ЦСКА: Встреча выдалась упорной, игра шла до первого гола

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что единственный гол забил шведский форвард Джордан Ларссон.

– Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, матч выдался упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол. На этом этапе сезона важны только три очка. «Спартак» понимает это, – цитирует Карреру Sport24.

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет два очка.

3 мая «Спартак» сыграет в гостях против тульского «Арсенала».