Антонио Рюдигер: Надеюсь, Азар сможет сыграть в предстоящем матче «Реал» – «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рассчитывает на участие в завтрашнем матче игрока сборной Бельгии Эдена Азара.

С ноября 2020 года бельгиец не принимал участия в матчах Лиги чемпионов из-за травмы.

— У нас с Эденом были хорошие отношения в «Челси». Я надеюсь, он сможет сыграть в предстоящем матче. Если хотите победить, вы должны играть против лучших, а Азар — один из лучших. На мой взгляд, он один из лучших футболистов мира, — цитирует Рюдигера Goal.com.

Напомним, что Азар с 2012 по 2019 годы выступал за лондонский клуб, в составе которого дважды становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.