Автор дубля в ворота «Баварии» Квайсон может сменить «Майнц» на «Рому»

Нападающий «Майнца» Робин Квайсон входит в сферу интересов клуба чемпионата Италии – «Ромы».

Как сообщает Allgemeine Zeitung, римская команда планирует подписать 27-летнего шведа в качестве свободного агента по окончании текущего сезона. Пока немецкий клуб не предложил футболисту продлить действующий контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года. В случае неудачных переговоров форвард вернется в серию А совершенно бесплатно.

Напомним, что в период с 2014 по 2017 год игрок выступал в составе «Палермо». Затем его приобрел «Майнц» за 2,5 миллиона евро. В общей сложности на счету форварда 32 гола и 11 ассистов в 126 матчах.

За сборную Швеции нападающий отыграл 24 встречи (8 голов).