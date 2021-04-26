ЦСКА хочет обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с удалением Ахметова

Московский ЦСКА планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением красной карточки, показанной Ахметову, об этом сообщает Sport24.

Главный арбитр матча Павел Кукуян принял решение удалить игрока красно-синих после подсказки VAR. Также судья не зафиксировал игру рукой у защитника «Спартака» Айртона перед эпизодом с удалением.

Команда Ивицы Олича после поражения в 27-м туре РПЛ занимает шестое место в таблице с 46 очками. У подопечных Доменико Тедеско стало 50 очков, и они идут на третьем месте.