Вернер – перед матчем «Реал» – «Челси»: Это будет очень напряженное противостояние

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом».

— Это будет очень напряженное противостояние. Мы хотим проявить себя и полностью выложиться в этих двух матчах. Это очень сложно сделать в течение недели, потому что мы также должны внимательно относиться к выступлению в АПЛ, ведь в этом турнире нас ожидают важные матчи с сильными командами, — передает слова немца официальный сайт «аристократов».

В текущем сезоне АПЛ Вернер провел 31 матч, в которых по шесть раз забивал сам и помогал отличаться партнерам.