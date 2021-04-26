Тухель - о матче «Челси» с «Реалом»: Не надо ждать от нас безумных вещей, но хотим сыграть с азартом

«Надеюсь, «Челси» не придется мудрить и прикладывать в этом матче сверхусилия. Не нужно ожидать от моих футболистов безумных вещей, но мы постараемся сыграть на топ-уровне. У нас были и тяжелые матчи, и важные матчи, и вот настал хороший момент, чтобы провести эту встречу. Хотим сыграть против «Реала» с азартом», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоится в Мадриде 27 апреля. Начало в 22:00 (мск).

В предыдущем раунде турнира подопечные Тухеля победили по сумме двух матчей «Порту».