Ларссон прокомментировал свое будущее в «Спартаке»

23-летний шведский легионер «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на интерес европейских клубов к своей персоне.

— Всегда приятно, когда твое имя упоминается такими большими клубами, но я не хочу много об этом говорить. Моими делами занимается агент, но очевидно, что мне льстит этот интерес. Посмотрим, что хочет руководство «Спартака». Хочет ли оно, чтобы я остался, или оно хочет меня продать, — приводит слова футболиста Fotbollskanalen.

Контракт Ларссона с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ швед провел 26 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.