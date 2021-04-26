Зидан – о возможных санкциях УЕФА к «Реалу»: Я хочу видеть свой клуб в ЛЧ в следующем году

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на возможные санкции к команде со стороны УЕФА.
—Абсурдно думать, что мы не будем играть в Лиге чемпионов в следующем году. Все сказано. Сейчас много разговоров по этому поводу. Мы не обращаем на это внимания. Я хочу видеть «Реал» в Лиге чемпионов в следующем году, — передает слова французского специалиста Sport.es.
Завтра мадридский клуб примет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Челси».
В турнирной таблице текущего чемпионата Испании «сливочные» занимают второе место с 71 очком.
источник: Sport.es