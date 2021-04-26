Кириченко – об удалении Ахметова в матче «Спартак» – ЦСКА: Карточку можно было и не давать

Экс-нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал удаление полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ.

— На мой взгляд, карточку можно было и не давать. Во-первых, Ильзат играл в мяч. Да и откровенной грубости там не было, на мой взгляд, хотя по ноге Соболеву он и попал. В любом случае, это первый тайм, судья вполне мог ограничиться и желтой карточкой. А получилось, что это решение в какой-то степени испортило дерби, — приводит слова Кириченко Rusfootball.

В текущем сезоне РПЛ Ахметов провел 11 матчей и два раза был удален с поля.