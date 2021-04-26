Зидан – перед матчем «Реал» – «Челси»: Мы хотим выйти на поле и показать все, на что способны

Главный тренер мадридского «Реала» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

— «Челси» хорошо справлялся со своими задачами в Лиге чемпионов и заслужил играть в полуфинале. Это будет трудный матч. У «Челси» большой опыт участия в играх Лиги чемпионов. Мы будем сражаться до конца. Разумеется, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Мы хотим выйти на поле и показать все, на что способны, — передает слова французского специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что Зидан три раза подряд приводил мадридский «Реал» к победе в Лиги чемпионов в сезонах 2015/16, 201/17 и 2017/18 годов.