Дембеле хочет уйти из «Барселоны»

Французский нападающий Усман Дембеле не хочет продлевать контракт с испанской «Барселоной».

По информации Catalunya Radio, 23-летний футболист обижен на руководство клуба из-за того, что форварда пытались продать летом 2020 года.

В данный момент «Барселона» пытается договориться с Дембеле о новом контракте. Через год француз может уйти бесплатно, если стороны не придут к соглашению.

В текущем сезоне Дембеле провел 39 игр, в которых забил десять голов и отдал четыре результативных паса.