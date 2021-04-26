СМИ: «Ювентус» близок к подписанию контракта с Кварацхелией

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок переходу в «Ювентус».
По информации итальянского издания Il Messaggero, переход 20-летнего полузащитника состоится, если туринский клуб завоюет место в Лиге чемпионов-2021-2022. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи намерен приобрести Кварацхелию за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сборной Грузии провел в чемпионате России 23 игры, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
18 апреля Кварацхелия получил травму в матче с «Уралом» (1:0).
источник: Il Messaggero