«Наполи» на выезде победил «Торино»

В 33-м туре серии А «Наполи» обыграл в гостевом матче «Торино» со счетом 2:0.
У победителей голами отметились Тьему Бакайоко (11-я минута) и Виктор Осимхен (13-я).
На 86-й минуте матча, получив вторую желтую карточку, поле покинул 23-летний полузащитник хозяев Роландо Мандрагора.
Благодаря этой победе команда Дженнаро Гаттузо поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Туринский клуб остался на 16-й строчке с 31 очком.
2 мая «Наполи» примет «Кальяри», днем позже «Торино» сыграет на своем стадионе с «Пармой».