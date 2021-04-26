Лукаку и Ибрагимович оштрафованы за инцидент в матче Кубка Италии

Итальянская федерация футбола вынесла решение по инциденту, который произошел в матче четвертьфинала Кубка страны между миланскими клубами «Милан» и «Интер».

По информации Football Italia, бельгийский нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку и шведский форвард «россонери» Златан Ибрагимович подверглись штрафу за стычку. Игрок «Интера» заплатит три тысячи евро, футболист «Милана» - четыре тысячи. За их неспортивное поведение оштрафованы и клубы.

В концовке первого тайма матча, который состоялся в конце января, защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку. К месту событий прибежал Ибрагимович.