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Португалия - Примейра 2-й тайм, 65' Насьонал 1 Витория Гимара 0 П1 1.60 Х 3.50 П2 6.90
Португалия - Примейра 2-й тайм, 63' Бенфика 1 Санта-Клара 1 П1 1.16 Х 7.10 П2 20.0
Португалия - Примейра 2-й тайм, 61' Фамаликан 2 Тондела 2 П1 2.24 Х 2.45 П2 5.20
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 4.10 Х 2.60 П2 2.33
Аргентина - Примера 1-й тайм, 40' Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.50
Италия - Серия А 1-й тайм, 37' Лацио 1 Милан 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.50
Испания - Примера 1-й тайм, 24' Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.50 Х 3.10 П2 2.00
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 23' Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 1 П1 2.33 Х 3.50 П2 2.95
Испания - Сегунда 1-й тайм, 19' Сабадель 1 Мальорка 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.20
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.80 П2 1.27
26 апреля 22:00
автор: Артем Спиридонов

Иван Сергеев: До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала

12 мая в Нижнем Новгороде определится обладатель Кубка России 2021 года.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями от предстоящей борьбы за трофей.

— Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра, — передает слова футболиста телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что самарский клуб на пути к финалу Кубка России выбил из борьбы волгоградский «Ротор», подмосковные «Химки», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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