Иван Сергеев: До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями от предстоящей борьбы за трофей.

— Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра, — передает слова футболиста телеканал «Матч Премьер».

Добавим, что самарский клуб на пути к финалу Кубка России выбил из борьбы волгоградский «Ротор», подмосковные «Химки», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».