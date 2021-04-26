Николаев прокомментировал решение Кукуяна показать красную карточку Ахметову

Бывший арбитр Алексей Николаев поделился мнением об удалении футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

— Это решение не только VAR, за все отвечает главный судья. Если арбитр принимает определенное решение, а VAR-ассистент считает, что оно ошибочное, то он инициирует просмотр повтора главным арбитром. Но это не значит, что рефери обязан изменить решение, как мы это не раз видели — и в положительном ключе, и не очень. В большинстве случаев получается, что вердикт меняется, но это не закон, — передает слова Николаева «Газета.Ru».

Стоит добавить, что Ахметов получил вторую красную карточку в текущем сезоне РПЛ за 11 игр.