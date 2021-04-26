СМИ: «Бавария» будет платить Нагельсманну восемь миллионов евро в год

«Бавария» согласовала условия контракта с наставником «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном.

По информации Sport1, 33-летний специалист будет получать в команде из Мюнхена восемь миллионов евро в год. «Бавария» заплатит «Лейпцигу» 20 миллионов.

Ранее в СМИ сообщалось, руководство мюнхенского клуба встретится с Хансом-Дитером Фликом, чтобы договорится с нынешним наставником о досрочном расторжении контракта.

«Бавария» вылетела на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» по итогам двухматчевого противостояния.