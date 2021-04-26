«Лестер» обыграл дома «Кристал Пэлас» и увеличил отрыв от «Челси»

«Лестер» со счетом 2:1 одержал победу в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
В составе хозяев поля голами отметились Тимоти Кастань (50-я минута) и Килечи Ихеаначо (80).
Единственный гол гостей в активе Уилфрида Захи (12).
«Лестер» набрал 62 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 32 баллами расположился на 13-м месте.
30 апреля подопечные Роджерса сыграют в гостях с «Саутгемптоном», а команда Роя Ходжсона 1 мая примет «Манчестер Сити».