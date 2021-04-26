Эмери – перед матчем «Вильярреал» – «Арсенал»: Это будет зрелищный полуфинал

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги Европы.

— Когда «Арсенал» на ходу, это настоящий гранд. Мы можем видеть это и по нынешнему сезону. Но то же можно сказать и о нас, когда мы набираем форму. В общем, учитывая веру в свои силы, амбиции и уважение к сопернику, это будет напряженный и зрелищный полуфинал, — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в другом полуфинальном матче сойдутся «Манчестер Юнайтед» и итальянская «Рома».