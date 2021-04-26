Винисиус Жуниор: Зидан был отличным игроком и стал отличным тренером

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о французском наставнике команды Зинедине Зидане.

— Я учусь у него каждый день, на каждой тренировке. Он был отличным игроком и стал отличным тренером. Он делает все, чтобы мы чувствовали себя хорошо не только на поле, но и дома. Что касается тактики, он был одним из тренеров, которые больше всех подталкивали меня к обучению. И теперь я делаю многие вещи естественно и спокойно, – цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Зидан в качестве наставника трижды приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов.

Винисиус в текущем сезоне чемпионата Испании провел 30 матчей, в которых забил три гола и сделал столько же результативных передач.