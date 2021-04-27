АПЛ назвала имена 23 претендентов на включение в Зал славы

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена претендентов на попадание в Зал славы АПЛ.
В список вошли 23 футболиста:
Дэвид Бекхэм, Джон Терри, Иан Райт, Эрик Кантона, Тони Адамс, Рио Фердинанд, Мэттью Ле Тиссье, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Патрик Виейра, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робин ван Перси, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Неманья Видич, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Эшли Коул и Дидье Дрогба.
В ходе голосования, которое продлится до 9 мая, болельщики выберут шестерых новых членов Зала славы.
источник: АПЛ