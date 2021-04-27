АПЛ назвала имена 23 претендентов на включение в Зал славы

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 65' Химнасия и Эсг 1 Ньюэллс Олд Бо 0 П1 1.18 Х 6.00 П2 17.0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:30 Калгари Флэймз 0 Монреаль Канад 0 П1 2.18 Х 4.10 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.09 П2 8.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Орландо Мэджик 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 5.30 П2 1.17
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.70 Х 4.20 П2 2.24
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.15 П2 1.73
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.60 П2 1.53
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Старз 0 Каролина Харри 0 П1 2.65 Х 4.00 П2 2.33
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Финикс Санз 0 П1 2.15 П2 1.72
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.13 П2 6.40
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Флорида Пантер 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.32
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Орлеан Пел 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.03 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Юта Джаз 0 П1 4.60 П2 1.21
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.44 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.50 Х 4.20 П2 2.43
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.57 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Даллас Маверик 0 П1 3.20 П2 1.38
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Анахайм Дакс 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.30
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Нюрнберг 0 Хольштайн 0
Еврокубок 19:30 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Еврокубок 20:00 Монако 0 УНИКС 0 П1 1.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.80
Англия - Первая лига 21:00 Чарльтон Атлет 0 Кру Александра 0 П1 1.68 Х 4.00 П2 4.80
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Челси 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.30
Португалия - Примейра 23:45 Фаренсе 0 Портимоненсе 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
27 апреля 00:23
автор: Александр Поволоцкий

АПЛ назвала имена 23 претендентов на включение в Зал славы

Ранее сообщалось, что первыми членами Зала стали Алан Ширер и Тьерри Анри.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена претендентов на попадание в Зал славы АПЛ.

В список вошли 23 футболиста:

Дэвид Бекхэм, Джон Терри, Иан Райт, Эрик Кантона, Тони Адамс, Рио Фердинанд, Мэттью Ле Тиссье, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Патрик Виейра, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робин ван Перси, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Неманья Видич, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Эшли Коул и Дидье Дрогба.

В ходе голосования, которое продлится до 9 мая, болельщики выберут шестерых новых членов Зала славы.

источник: АПЛ
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гол Капризова принёс "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе"Toyota Land Cruiser 300 попался на фотоДубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Лос-Анджелес"Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика