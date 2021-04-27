СМИ: Левандовски интересен нескольким европейским топ-клубам

Несколько европейских клубов обратились в мюнхенскую «Баварии» относительно возможного трансфера польского нападающего Роберта Левандовски.

По информации Sky Sport Germany, в список этих команд могут входить «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Тоттенхэм» и «Барселона». «Бавария» уверена, что Левандовски не захочет уходить из клуба. В обратном случае мюнхенцы потребуют за 32-летнего нападающего не менее 80 миллионов евро. Контракт поляка истекает в 2023 году.

В текущем сезоне Левандовски провел 37 матчей, в которых забил 43 гола и отдал восемь результатных передач.