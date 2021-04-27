Шамиль Газизов: Мне должен не «Спартак», а Федун, готовлюсь решать вопрос через суд

«Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — сказал Шамиль Газизов в эфире телеканале «Россия 24».

Напомним, что функционер работал генеральным директором «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что компания «Капитальные активы», являющаяся владельцем 22-х процентов акций «Спартака», подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными решение совета директоров московского клуба в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым.

В матче 26-го тура чемпионата России «Уфа» переиграла в гостях «Спартак» со счетом 3:0.