«Арсенал» планирует выставить на продажу шесть игроков

Руководство «Арсенала» собирается обновить состав основной команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football London, в следующем сезоне «канониры» готовы к продаже следующих игроков: защитника Эктора Бельерина, полузащитников Маттео Гендузи, Лукаса Торрейру, Эйнсли Мейтленда-Найлза, а также форвардов Александра Ляказетта и Эдди Нкетию.

Отмечается, что лондонский клуб в общей сложности может заработать на трансферах шестерых футболистов около 140 миллионов евро.

После 33 туров АПЛ нынешнего сезона «Арсенал» занимает десятое место. Вероятнее всего, подопечные Микеля Артеты не смогут выйти в еврокубки на сезон-2021/22.