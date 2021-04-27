Рустем Сайманов: «Рубин» не получал от «Ювентуса» официальных предложений по Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал появившуюся информацию о том, что «Ювентус» согласовал трансфер хавбека казанцев Хвичи Кварацхелии за 20 млн евро.

«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», - приводит слова руководителя Metaratings.ru.

Грузинский полузащитник выступает за казанский клуб с 2019 года.

В нынешнем сезоне Кварцхелия провел в РПЛ 23 матча, отличившись четырьмя мячами и восемью результативными передачами.