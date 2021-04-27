Юрий Семин: Берем иностранных тренеров без опыта

Бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался по поводу привлечения в российский футбол иностранных тренеров.

– Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

Также Семин высоко оценил работу Слуцкого, Семака, Черевченко, отметив, что они «работают лучше, чем кто-либо».

Напомним, известный тренер покинул «Локомотив» в мае 2020 года. С того времени железнодорожников возглавляет сербский специалист Марко Николич.