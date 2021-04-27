Роман Терюшков: «Химки» ведут переговоры по выкупу контракта Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о том, останется ли атакующий полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в команде на следующий сезон.

Отметим, что права на 27-летнего россиянина принадлежат столичной команде – арендное соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2021 года. Сам футболист недавно заявлял о том, что хотел бы получить еще один шанс в составе красно-белых.

– Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее. «Химки» – это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает, – цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» приобрел Мирзова в июле 2019 года у «Ростова» за четыре миллиона евро. За москвичей он отыграл 27 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. В нынешнем сезоне на счету хавбека шесть забитых мячей и две результативных передачи в 18 встречах.