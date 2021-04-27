Виейра и Лэмпард могут возглавить «Кристал Пэлас»

Руководство «Кристал Пэлас» находится в поисках замену главному тренеру Рою Ходжсону, который должен покинуть клуб по окончании сезона-2020/21.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, контракт 73-летнего специалиста с лондонской командой рассчитан до 30 июня 2021 года, и «орлы» не собираются предлагать опытному наставнику новое соглашение.

Ожидается, что клуб АПЛ рассматривает кандидатуры двух специалистов – Патрика Виейра и Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Вийера был уволен из «Ниццы» в декабре прошлого года – 44-летний француз проработал в клубе два с половиной года. Что касается Лэмпарда, то 42-летний англичанин руководил «Челси» с июля 2019 по январь 2021 года – руководство «аристократов» заменило специалиста на Томаса Тухеля.