Шакири хочет уйти из «Ливерпуля»

Фланговый полузащитник «Ливерпуль» Джердан Шакири намерен покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, 29-летний швейцарец недоволен малым количеством игрового времени в нынешнем сезоне – на счету хавбека всего семь проведенных матчей в стартовом составе «мерсисайдцев». В остальных 14 встречах он выходил на замену.

Ожидается, что игрок готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки этим летом. В свою очередь, руководство «красных» готово к продаже футболиста.

Шакири перешел в «Ливерпуль» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он отыграл за команду 62 матча, забил восемь голов и отдал девять ассистов. Ранее хавбек защищал цвета «Баварии», «Интера», «Базеля» и «Сток Сити».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.