Стали известны судейские бригады, которые обслужат первые матчи полуфиналов Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, какие арбитры будут работать на первых полуфинальных матчах Лиги Европы, в которых «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рому», а «Арсенал» отправится в гости к «Вильярреалу».

Отмечается, что игру с участием «манкунианцев» обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Его помощниками станут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья – Хесус Хиль Мансано.

Что касается матча «Арсенала», то «канониров» рассудят португальские рефери. Главным судьей встречи назначили Артура Диаша. Помощники арбитра – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвертый рефери – Тьягу Мартинш.

Напомним, что оба полуфинала состоятся 29 апреля, а ответные игры пройдут 6 мая.