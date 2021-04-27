Официально: Нагельсманн подписал пятилетний контракт с «Баварией»

Пресс-служба «Баварии» объявила о том, что со следующего сезона новым главным тренером команды станет Юлиан Нагельсманн.
По информации источника, контракт 33-летнего специалиста с мюнхенцами рассчитан на пять лет.
Ранее стало известно, что нынешний наставник команды Ханс-Дитер Флик выразил желание покинуть коллектив ближайшим летом.
Нагельсманн возглавлял «Лейпциг» с июля 2019 года. Под его руководством клуб отыграл 90 матчей, одержал 53 победы, 21 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Ранее он тренировал «Хоффенхайм».
источник: ФК «Бавария»