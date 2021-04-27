Михаил Вилков: Слуцкий перестал для меня существовать после того, как он оскорбил семью Ивановых

Экс-арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, неоднократно критиковашему работу российских судей.

Недавно 49-летний специалист обвинил главного арбитра матча между казанцами и «Уралом» (1:0) Артема Любимова в том, что он своим бездействием спровоцировал травму полузащитника его команды Хвичи Кварацхелии.

– Леонид Викторович перестал для меня существовать после ситуации, когда он оскорбил семью Ивановых. Сказал, что Валентин Козьмич в гробу перевернулся от такого судейства. Тогдашний глава судейства призвал Слуцкого извиниться за свои слова и поступки. К сожалению, этого не последовало. После этих высказываний у меня поменялось отношение к этому человеку, – цитирует Вилкова «Чемпионат».

Напомним, что Валентин Козьмич Иванов является заслуженным тренером СССР. Будучи игроком, он становился Олимпийским чемпионом 1956 года, а также победителем чемпионата Европы-1960. Отечественный специалист скончался 8 ноября 2011 года – ему было 76 лет.