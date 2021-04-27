Юлиан Нагельсманн: Работа в «Баварии» – уникальная возможность для меня

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от подписания контракта с «Баварией».

Отметим, что 33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб 1 июля 2021 года. Его соглашение будет рассчитано на пять лет.

– Я никогда не скрывал своего желания поработать в «Баварии». Переход в такой клуб – уникальная возможность для меня. Хочу поблагодарить руководство «Лейпцига» за то, что они пошли навстречу и приняли предложение мюнхенцев. Пока рано говорить о прощении с командой, ведь нынешний сезон еще не завершен. Поэтому я приложу сто процентов усилий для того, чтобы достичь высокого результата до конца сезона, – цитирует Нагельсманна клубная пресс-служба баварцев.

Немецкий специалист приступил к своей работе в «Лейпциге» в июле 2019 года. При нем команда одержала 53 победы, 21 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Ранее Нагельсманн был главным тренером «Хоффенхайма».