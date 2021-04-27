Шамиль Газизов: В «Спартаке» Кокорин переболел коронавирусом, затем у него начались мышечные травмы

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе», выразил мнение, что экс-форвард красно-белых Александр Кокорин не смог проявить себя в составе столичного клуба из-за частых травм.

52-летний специалист считает, что постоянные травмы российского нападающего в нынешнем сезоне связаны с тем, что игрок переболел коронавирусом.

– Появление Кокорина в «Спартаке» – моя инициатива, поддержанная первым лицом. Не смущает ли, что он часто травмирован? Он переболел – у него был Covid-19. После этого у него начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один врач не скажет, почему это происходит. Есть масса других футболистов в российских клубах, которые сейчас ломаются просто так, а до этого не ломались, – сказал Газизов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года в статусе свободного агента. В составе красно-белых он провел десять матчей, забил два гола и отдал два ассиста. К «Фиорентине» он присоединился 27 января. За итальянский клуб форвард отыграл три встречи, проведя на поле 77 минут. Однако он не смог отличиться результативными действиями.