Олег Фоменко: Галицкий никогда не лезет в работу тренера, дает специалистам право на ошибку

Экс-тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился мнением о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет, просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Он дает возможность всем развиваться и ошибаться, если ты ошибся - проблем нет. Главное, чтобы не повторял эту ошибку, если повторил - значит, не учишься, и это уже другая проблема.

Да, он много дискутирует, спорит, но за 10 лет ни разу не видел, чтобы Галицкий потребовал от тренера ставить какого-то игрока в состав», - приводит слова специалиста «СЭ».

Бизнесмен основал ФК «Краснодар» в 2008 году. За это время «быки» стали трехкратными бронзовыми призерами чемпионата России. Также краснодарцы участвовали в групповой стадии Лиги чемпионов и вышли в плей-офф Лиги Европы.

По информации «Форбс», состояние Галицкого оценивается в 3,5 миллиарда долларов.