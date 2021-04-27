«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру тен Хага на пост главного тренера

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может занять аналогичную должность в «Тоттенхэме».
Согласно данным The Telegraph, руководство «шпор» готово подписать контракт с 51-летним специалистом по окончании сезона-2020/21.
Ранее лондонская команда хотела назначить Юлиана Нагельсманна, однако немецкий наставник возглавит «Баварию» 1 июля 2021 года. Также в шорт-листе английского клуба имеются имена следующих специалистов: Брендана Роджерса, Гарета Саутгейта, Марселино, Ральф Рангника и Роберто Мартинеса.
Тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года. Под его руководством команда одержала 119 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. При нем амстердамцы стали чемпионами Нидерландов, а также обладателями Кубка и Суперкубка страны.
источник: The Telegraph