«Ювентус» находится в поисках нового клуба для Рэмзи

Центральный полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи все ближе к тому, чтобы покинуть туринский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает The Daily Mail, руководство «бьянконери» недовольно физической формой 30-летнего валлийца в сезоне-2020/21 – из-за частых травм игрок пропустил 51 день (девять матчей) итальянской команды.

Ожидается, что этим летом хавбек должен вернуться в АПЛ, где он выступал в составе «Арсенала», – в услугах футболиста заинтересованы «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».

Рэмзи присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 30 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.