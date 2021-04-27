Тренер Павловой: Евгения будет готовиться к новому сезону в расположении сборной России

Личный тренер российской биатлонистки Евгении Павловой Константин Попов сообщил о том, что его подопечные будет тренироваться в расположении национальной команды в рамках подготовки к следующему сезону.

Напомним, что в прошлом году 27-летняя спортсменка провела предсезонный тренировочный цикл на самоподготовке.

– Евгения будет работать в команде, но еще нет ясности, с кем конкретно из тренеров, но точно вместе со всеми, а не на самоподготовке, – цитирует Попова «РИА Новости».

Прошлый сезон Павлова завершила на 35-м месте в общем зачете Кубка мира, набрав 208 очков. На седьмом этапе в Антерсельве она стала победительницей женской эстафеты в составе сборной России.