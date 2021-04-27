Карпин и футболисты «Ростова» привились от коронавируса

Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», информирует сайт клуба.

Напомним, в июне 2020 года клуб из Ростова-на-Дону ушел на карантин из-за вспышки COVID-19, инфекция была выявлена у шестерых футболистов. Из-за этого матч против «Сочи» ростовчане были вынуждены проводить самым молодым составом в истории РПЛ, проиграв 1:10.

В текущем сезоне «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. В следующем матче в рамках 28-го тура команда сыграет с «Тамбовом».