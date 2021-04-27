СМИ: Юран хочет покинуть «СКА-Хабаровск» по окончании текущего сезона

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран изъявил желание уйти из команды ближайшим летом.

Как сообщает Sport24, 51-летний специалист не собирается продлевать контракт с дальневосточным клубом, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Таким образом, он намерен продолжить свою карьеру в другом месте.

Напомним, Юран возглавил армейцев в октябре 2020 года. После 38 туров ФНЛ его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее специалист работал в таких клубах, как «Балтика», «Сибирь» и «Химки» и «Шинник».