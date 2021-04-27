«Бенфика» готова продать защитника Гримальдо в «Атлетико» за 60 миллионов евро

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может пополнить состав «Атлетико» летом 2021 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб считает 25-летнего испанца отличным вариантом усиления своего фланга обороны в следующее трансферное окно. Отмечается, что «матрасникам» придется заплатить за футболиста около 60 миллионов евро.

Также заинтересованность в услугах защитника проявляет «Манчестер Сити».

Гримальдо является воспитанником академии «Барселоны». К «Бенфике» он присоединился в январе 2016 года – на его счету 195 проведенных матчей, в которых игрок забил 13 голов и отдал 39 ассистов. Контракт футболиста с «орлами» рассчитан до лета 2023-го.