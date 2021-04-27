Источник: Головин заразился коронавирусом

Атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сдал положительный тест на Covid-19, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в данный момент 24-летний игрок изолирован от остальных игроков французского клуба. Его болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, не поможет своей команде в ближайших турах.

В нынешнем сезоне российский хавбек отыграл за «Монако» 21 матч, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Подопечные Нико Ковача занимают третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 71 очко в 34 турах.

1 мая «монегаски» на своем поле сыграют против «Лиона».