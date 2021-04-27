Заявки сборных на Евро-2020 будут увеличены до 26 игроков

Национальные сборные, участвующие в чемпионате Европы-2020, могут заявить на турнир 26 игроков вместо 23, как это было ранее. Об этом сообщает британское издание The Times.

Отмечается, что УЕФА принял данное решение в связи с пандемией коронавируса – в нынешнем сезоне нагрузка на игроков европейских команд оказалась значительно больше, чем в предыдущие годы. По этой причине многие топ-клубы не могли подобрать оптимальный состав из-за частых травм футболистов.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.