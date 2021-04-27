«Барселона» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за защитника «Бетиса» Манди

Центральный защитник «Бетиса» Аисса Манди своей игрой привлек внимание двух топ-клубов Европы.

Согласно информации El Gol Digital, 29-летнего алжирца хотят подписать «Барселона» и «Ливерпуль». Отметим, что контракт игрока с севильским клубом истекает ближайшим летом. Тем самым, он может оказаться в другой команде в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что заинтересованность в приглашении защитника проявил «Интер».

Манди выступает за «Бетис» с июля 2016 года. В общей сложности он принял участие в 172 матчах, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Ранее он защищал цвета «Реймса». В составе сборной Алжира игрок провел 60 встреч.